شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار .. من هو هداف تونس التاريخى فى كأس الأمم؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل دوس سانتوس رقم مميزا مع منتخب تونس في البطولة، حيث يعد الهداف التاريخى للفريق فى كأس أفريقيا برصيد 10 أهداف، وساهم فى حصول تونس على لقب بطولة 2004.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين ، كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.