شكرا لقرائتكم مختار مختار يمارس هوايته فى خطف النقاط من الزمالك .. ويضمن بقاء الانتاج بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى هوايته فى خطف النقاط من الزمالك التى تعرقل مسيرته فى المنافسات المحلية بعدما قاد ناديه للتعادل مع الفارس الأبيض بهدف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليقتنص المدرب المخضرم من الفارس الأبيض 28 نقطة عبر رحلته الطويلة فى عالم التدريب .

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري

وأًصبح على أشده على لقب الدوري ، الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

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مختار مختار صاحب الـ66 عامًا واجه الزمالك كمدرب لبتروجيت 12 مرة، والإنتاج الحربى 5 مرات، والاتحاد السكندرى 3 مرات، والمصرى البورسعيدى مرتين، وإنبى فى مناسبة وحيدة.

لعب مختار مختار 24 مباراة أمام الزمالك، فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاءً، لاعبو الفريق الأبيض سجلوا 35 هدفاً فى فرق مختار مختار، بينما سجلت فرق نجم الاهلى الاسبق 25 هدفاً فى شباك الزملكاوية.

آخر فوز لمختار لمختار أمام الزمالك موسم 2013 -2014 بنتيجة 4-2 لصالح بتروجت وهو الخسارة الأكبر للفارس الأبيض أمام مدرب الانتاج الحربى