شكرا لقرائتكم محمود جابر : مهمتى مع الإسماعيلى تنتهى عقب موقعة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود جابر المدير الفني للاسماعيلي إن مشواره مع الإسماعيلى سينتهى عقب مباراة الزمالك التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.

وأضاف جابر في تصريحات خاصة "جئت فى فترة صعبة بالإسماعيلى وكلفني مجلس الإدارة بتولي المهام الفنية للفريق حتي نهاية الموسم الذي ينتهي فعلياً بمباراة الزمالك المقرر إقامتها بعد كأس الامم الافريقية".

تابع مدرب الأسماعيلى:"بنهاية مباراة الزمالك اذا طلب من مسئولى النادى الاستمرار فى موقعى سأرحب علي الفور لأن القلعة الصفراء بيتي ولا اتأخر عنه ولكن لا أقبل بالعمل كمدرب عام مرة أخرى"، متابعا:"عملت مديرا فنيا لمدة 10 سنوات سواء داخل مصر أو خارجها وتخطيت مرحلة الرجل الثاني ولن أعود لها مرة أخرى".