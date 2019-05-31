شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يمنح لاعبيه مكافأت مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى عن منح لاعبيه وجهازه الفنى بقيادة مختار مختار مكافأت خاصة بخلاف ماتنص عليه اللائحة بعد التعادل مع الزمالك فى ظل الاداء المشرف للاعبين فى اللقاء . ونجح الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة . ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف .

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