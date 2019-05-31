شكرا لقرائتكم "مطبخ الكابتن" يكشف مواهب إنجى عادل لاعبة السلة فى عمل شوربة الكريمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

ونحرص على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

إنجى عادل لاعبة سلة هليوبوليس تقدم طريقة عمل شوربة الكريمة بمشروم الفراخ.

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المقادير



2 ملعقة كبيرة دقيق ، 300 جرام زيدة ، نصف دجاجة مخلية ، كريمة للطهى ، وبالنسبة للتوابل عبارة عن ملح وفلفل ابيض وجوزة الطيب و قرفة ومستكة ، لتر لبن ، 300 جرام مشروم ، ذرة حلوة

الطريقة



نجهز الفراخ بغسلها وتقطيعها إلى اجزاء صغيرة ، نضع 100جرام زبدة على النار و نضع فيها الفراخ و جزء من الفلفل وجوزة الطيب و القرفة والمستكة ونشوحها حتى يتغير لونها ثم نضيف كوب من الماء ونغطيها حتى تنضج

نقوم بتجهيز الشوربة عن طريق وضع الدقيق فى اناء وملعقة زبدة ، ونقلبها على النار ثم نضيف اللبن تدريجيا وبعد ذلك نصيف كريمة الطهى و الملح و الفلفل ونقلب حتى يصبح لها قوام ، ونضيف المشروم ثم الفراخ ، والذرة حسب التذوق ، وترفع من على النار بعد ان تصل الى القوام المطلوب خاصة وأن تركها على النار مع التقليب يجعلها أكثر سمكا.