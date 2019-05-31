شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرغب فى تأجيل معسكر الفريق عن الموعد المحدد له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل مسئولو النادى الاسماعيلى بداية فترة الاعداد للموسم الجديد المقرر لها 15 يونيو المقبل داخل الاسماعيلية على أن يقام معسكر الاعداد فى وقت لاحق.

وينوى الجهاز المعاون للاسماعيلى بداية فترة الاعداد بالتدريب على فترتين صباحاً ومساءاً ثم إقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً ثم التفكير فى مرحلة معسكر خارج الاسماعيلية .

وكان الجهاز الفنى المعاون للاسماعيلى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى قد منح لاعبى الفريق راحة 15 يوماً فى ظل عدم تحديد موعد مباراتهم مع الزمالك الاخيرة فى الدوري حتى الان .

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ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج