شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يطالب جلال برفع الظلم عن مدبولي وحفني وعنتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الثقة لخالد جلال لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض خلفا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق الذي رفض تجديد عقده بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري.
وطالب رئيس الزمالك من خالد جلال بعد تكليفه بالمهمة بشكل رسمي عدم تكرار الأخطاء التي كان يرتكبها المدرب السويسري في تجميد عدد من اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق الأبيض.
وأبلغ رئيس الزمالك المدرب الجديد بضرورة رفع الظلم الذي تعرض له كلا من أيمن حفني وأحمد حفني ومحمد عنتر ومحمد حسن في عدم الاعتماد عليهم بالمباريات، وتجميدهم على مدار الموسم بالكامل، رغم أن بعضهم كانوا نجوماً في الموسم الماضي.
كان مرتضى منصور قد وجه انتقادات لجروس بسبب عدم الاعتماد على عدد من اللاعبين في صفوف الفريق الأبيض وتجاهل الدفع بهم في المباريات.
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