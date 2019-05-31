شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. مدحت شلبى : بحب الملوخية بـ "الطشة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامى مدحت شلبي عن أكلته المفضلة فى شهر رمضان الكريم والذى يعشقها ويرغب فى تناولها دائما. قال شلبى لـ الخليج 365 :" أحب الملوخية ولكن عندما يتم طبخها جيداً بـ"الطشة المضبوطة"، ومعاها الرز الأبيض "الرزاية برزتها". ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بشهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

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