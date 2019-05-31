ماذا فعل مرتضى منصور فى غرفة الانتاج بعد التعادل مع الزمالك؟...

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جدة - عمرو شويل نشر محمود البدرى لاعب الانتاج الحربى صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لزيارة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لغرفة خلع ملابس لاعبى الانتاج الحربى عقب مباراة أمس . وتمكن الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار من التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة . Advertisements وتحدث خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى عن كواليس وجود مرتضى منصور فى غرفة خلع الملابس قائلا إنه حرص على تهنئة لاعبى الانتاج بالبقاء فى الدوري مشيداً بقدرات اللاعبين وإمكانياتهم المتميزة. يذكر أن الانتاج الحربى يحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف ، فيما هبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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