شكرا لقرائتكم ليفربول يؤكد مشاركة فيرمينو في نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي ليفربول الإنجليزي يوم الجمعة أن صانع لعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو بات جاهزا للمشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ولكن ليفربول أشار إلى أن لاعب الوسط الغيني نابي كيتا سيغيب للإصابة عن المواجهة المرتقبة أمام توتنهام يوم السبت في نهائي دوري الأبطال في مدريد.

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وعاد فيرمينو إلى التدريبات قبل أيام، وذلك بعد أن غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة عضلية.

وانضم ريان بريوستر المهاجم الصاعد الذي لم يشارك في أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم، لقائمة الفريق وسيجلس على مقاعد البدلاء.

وكان كيتا قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة بعد 24 دقيقة فقط من بداية المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول أمام برشلونة الإسباني صفر - 3 على ملعب "كامب نو" في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.