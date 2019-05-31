عمرو أديب عن الزمالك: نادٍ غير مفهوم على الإطلاق

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حث الإعلامي عمرو أديب، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال برقية شكر لغريمه الزمالك، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس.

في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.