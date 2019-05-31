الرئيس عزله وتولى القيادة بدلا منه .. تفاصيل الساعات الأخيرة التي هزت القلعة البيضاء

مصراوي
تدريب الزمالك حلم طالما راود رئيسه، وكشف عنه أكثر من مرة، سواء بتصريحات حول تشكيل الفريق مع معظم المدربين، أو مطالبته بطريقة لعب معينة وأسماء بعينها ولكن التصريحات لم تعد مجرد تطلعات مساء الخمبس الـ30 من مايو 2019.
فبعد خسارة الزمالك لمباراة السوبر المصري 2015 أمام الأهلي فى الإمارات وعلى طريقة السويسري كريستيان كونستانتين أعلن رئيس النادي الأبيض، عزمه على تدريب الفريق خلفاً لجوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق، اعتراضاً منه على خيارات المدرب الفنية بالقمة التي خسرها 3-2.
كريستيان كونستانتين، رئيس نادي سيون...
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