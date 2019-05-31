شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 28 نقطة صنعت عقدة مختار مختار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، هوايته فى خطف النقاط من الزمالك التى تعرقل مسيرته فى المنافسات المحلية بعدما قاد فريقه للتعادل مع الفارس الأبيض بهدف مقابل هدف، فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدورى ليقتنص المدرب المخضرم من الفارس الأبيض 28 نقطة عبر رحلته الطويلة فى عالم التدريب .

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمى البقاء فى الدورى.

وأصبح الصراع على أشده على لقب الدورى، حيث يحتل الأهلى الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتا المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.

مختار مختار صاحب الـ66 عامًا واجه الزمالك كمدرب لبتروجت 12 مرة، والإنتاج الحربى 5 مرات، والاتحاد السكندرى 3 مرات، والمصرى البورسعيدى مرتين، وإنبى فى مناسبة وحيدة.

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لعب مختار مختار 24 مباراة أمام الزمالك، فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاءً، لاعبو الفريق الأبيض سجلوا 35 هدفاً فى فرق مختار مختار، بينما سجلت فرق نجم الأهلى الأسبق 25 هدفاً فى شباك الزملكاوية.

آخر فوز لمختار لمختار أمام الزمالك موسم 2013 -2014 بنتيجة 4-2 لصالح بتروجت وهو الخسارة الأكبر للفارس الأبيض أمام مدرب الانتاج الحربى.