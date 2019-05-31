تعرف على المباريات المتبقية فى الدورى بالكامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت بطولة الدوري الممتاز 2018 – 2019 من الانتهاء بعد خوض 298 مباراة ويتبقى حتى الآن 8 مواجهات فقط منها 4 مباريات للزمالك. تقام مباريات الجولة الـ34 للدوري يوم الاثنين المقبل فى العاشرة مساء وهى:

تقام مباريات الجولة الـ34 للدوري يوم الاثنين المقبل فى العاشرة مساء وهى: سموحة أمام الاتحاد السكندرى حرس الحدود - الزمالك بتروجت - المقاولون العرب الإنتاج الحربي - وادي دجلة . Advertisements بينما باقي المباريات يتم إقامتها عقب بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين، والمباريات هى:

بينما باقي المباريات يتم إقامتها عقب بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين، والمباريات هى: الزمالك و الجونة الأهلى و المقاولون الزمالك الإسماعيلي الأهلي و الزمالك.

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