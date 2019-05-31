الدراويش يستبعد إقامة معسكر خارج الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل مسئولو النادى الإسماعيلى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، المقرر لها 15 يونيو المقبل، داخل الإسماعيلية على أن يقام معسكر الإعداد فى وقت لاحق.
وينوى الجهاز المعاون للاسماعيلى بدء فترة الإعداد بالتدريب على فترتين صباحاً ومساءً، وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، ثم التفكير فى مرحلة معسكر خارج الإسماعيلية.
وكان الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى منح لاعبى الفريق راحة 15 يوماً فى ظل عدم تحديد موعد مباراتهم مع الزمالك الأخيرة فى الدورى حتى الآن.
ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.
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