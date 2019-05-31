أحمد حجازي يؤدي مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد حجازى، مدافع ويست بروميتش الإنحليزى والمنتخب الوطنى، على أداء مناسك العمرة فى أواخر شهر رمضان الكريم بصحبة زوجته ووالدته. ونشر حجازي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام مع والدته وزوجته أمام الكعبة. Advertisements ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو المقبل، حيث انضم حجازي للقائمة الأولية التي كشف عنها خافيير أجيري مدرب الفراعنة. حجازي يؤدي مناسك العمرة برفقة والدته و زوجته

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