شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مرتضى منصور يطالب جلال برفع الظلم عن ضحايا جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك من خالد جلال المدير الفني بعد تكليفه بالمهمة بشكل رسمي عدم تكرار الأخطاء التي كان يرتكبها المدرب السويسري كريستيان جروس، وطالبه برفع الظلم عن بعض اللاعبين لمعرفة التفاصيل اضغط هنا:

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