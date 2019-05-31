سوبر كورة.. أبرز 10 فيديوهات تلخص أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتي جمعت الفريقين أمس الجمعة باللقاء المؤجل من الأسبوع 31 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، العديد من الأحداث والتجاوزات بعد فقدان الفريق الأبيض نقطتي في مشوار المنافسة على لقب الدوري، لمشاهدة الفيديوهات اضغط هنا:

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