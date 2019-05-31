شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. إنجى عادل نجمة السلة تقدم طريقة عمل شوربة الكريمة بمشروم الفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

إنجى عادل لاعبة سلة هليوبوليس تقدم طريقة عمل شوربة الكريمة بمشروم الفراخ

الشوربة بالمشروم

المقادير

2 ملعقة كبيرة دقيق ، 300 جرام زيدة ، نصف دجاجة مخلية ، كريمة للطهى ، وبالنسبة للتوابل عبارة عن ملح وفلفل ابيض وجوزة الطيب و قرفة ومستكة ، لتر لبن ، 300 جرام مشروم ، ذرة حلوة

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شورية الكريمة و المشروم

الطريقة

نجهز الفراخ بغسلها وتقطيعها إلى اجزاء صغيرة ، نضع 100جرام زبدة على النار و نضع فيها الفراخ و جزء من الفلفل وجوزة الطيب و القرفة والمستكة ونشوحها حتى يتغير لونها ثم نضيف كوب من الماء ونغطيها حتى تنضج

شوربة الكريمة بالمشروم و الفرخ

نقوم بتجهيز الشوربة عن طريق وضع الدقيق فى اناء وملعقة زبدة ، ونقلبها على النار ثم نضيف اللبن تدريجيا وبعد ذلك نصيف كريمة الطهى و الملح و الفلفل ونقلب حتى يصبح لها قوام ، ونضيف المشروم ثم الفراخ ، والذرة حسب التذوق ، وترفع من على النار بعد ان تصل الى القوام المطلوب خاصة وأن تركها على النار مع التقليب يجعلها أكثر سمكا