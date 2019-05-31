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دمنهور يربط فترة الإعداد بالإعلان عن بدء الموسم القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح عقدة عضو مجلس إدارة نادى دمنهور أنه حتي الآن لم يتم الاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد ساري علي موعد محدد بشأن بدء فترة الإعداد استعدادا للموسم الكروي الجديد لمنافسات دوري القسم الثاني، مشددا أنه لن يتم بدء فترة إعداد للفريق الأول لدمنهور ألا بعد تحديد موعد رسمى عن بدء مسابقة دوري القسم الثاني .


وأشار عقدة أنه حتي هذا التوقيت لم يتم عقد أي اجتماع مع الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد ساري لمعرفة متطلباته خلال هذه الفترة نظرا لعدم وضوح قرار بشأن موعد بداية مسابقة الدوري الممتاز " ب"  بالموسم الكروي الجديد. 

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يذكر أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10لاعبين فقط هم مصطفى السيد و سعيد حكيم و عمار شرف و محمد جمال و رجب العربى و أحمد متعب و أحمد درة و وحيد محسن كارفالا وموندا.

 

 

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