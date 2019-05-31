سوبر كورة يكشف موعد الإعلان عن التشكيل النهائى لجهاز الزمالك الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع خالد جلال المدير الفنى الجديد من أجل رسم ملامح الجهاز الفنى الجديد للفريق الأبيض، والذى سيعاون جلال فى مهمته الجديدة. لمعرفة موعد الإعلان عن التشكيل النهائى للجهاز الفنى اضغط هنا:

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