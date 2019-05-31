شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يدرس عروض الإعارة لأكرم توفيق وأحمد حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادي الأهلى العروض التى تلقاها النادي خلال الفترة الماضية لشراء بعض لاعبي الفريق، خاصة المُعارين حالياً لأندية أخرى وأبرزهم الثنائي أكرم توفيق وأحمد حمدي المُعار للجونة منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري. وتلقي توفيق وحمدي عرضاً من طنطا لاستعارتهم لمدة موسم لتدعيم صفوف طنطا بعد صعود الأخير حديثا للدوري الممتاز. وينضم عرض طنطا لعروض اخرى تلقاها الأهلي من أندية محلية أبدت رغبتها في ضم توفيق وحمدي ومعهم لاعبين أخرين مُعارين ومتواجدين بالفريق حالياً ، وهو ما سيدرسه مسئولو القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة لإتخاذ ما هو مناسب للأهلي واللاعبين.

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