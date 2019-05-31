شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نصر رئيساً لبعثة الكاراتيه فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى سيد نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة الدورى العالمى التى تقام بالصين فى الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

وتأتى مشاركة الكاراتيه فى البطولة ضمن بطولات الدورى العالمى التى يشارك فيها المنتخب خلال العام والتى تندرج ضمن الأجندة الدولية، وفى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى تقام خلال نفس الشهر.

ومن المقرر أن يشارك منتخب الكاراتيه فى بطولة الدورى العالمى التى تقام بكراواتيا يونيو المقبل ضمن الاستعداد للبطولة الأفريقية أيضا.