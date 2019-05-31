شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الولاية الثانية بالزمالك.. ماذا فعل خالد جلال فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة تدريب الفريق الأول إلى خالد جلال خلفا لكريستيان جروس، الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الإنتاج الحربى ، بهدف لكل فريق .
وقبل عودة جلال الى الزمالك فى الولاية الثانية ، فكانت أخر محطة تدريبية لجلال مع فريق الشعلة السعودى خلفا لمؤمن سليمان نوفمبر من العام الماضى ، ولكنه تقدم باستقالته خلال فبراير الماضى لأن الفريق لم يقدم أهدافه التدريبية .
تولى جلال قيادة الشعلة فى 13 مباراة ، حقق خلالها الفوز فى مباراتين، بينما تعادل فى 4 مباريات ، وخسر فى 7 لقاءات .
سجل لاعبى الشعلة تحت قيادته 7 أهداف ، واستقبلت شباكه 19 هدفا
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