شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الولاية الثانية بالزمالك.. ماذا فعل خالد جلال فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة تدريب الفريق الأول إلى خالد جلال خلفا لكريستيان جروس، الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الإنتاج الحربى ، بهدف لكل فريق .

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وقبل عودة جلال الى الزمالك فى الولاية الثانية ، فكانت أخر محطة تدريبية لجلال مع فريق الشعلة السعودى خلفا لمؤمن سليمان نوفمبر من العام الماضى ، ولكنه تقدم باستقالته خلال فبراير الماضى لأن الفريق لم يقدم أهدافه التدريبية .

تولى جلال قيادة الشعلة فى 13 مباراة ، حقق خلالها الفوز فى مباراتين، بينما تعادل فى 4 مباريات ، وخسر فى 7 لقاءات .

سجل لاعبى الشعلة تحت قيادته 7 أهداف ، واستقبلت شباكه 19 هدفا