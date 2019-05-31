كلوب قبل نهائي دوري الأبطال: جاهزون لمواجهة توتنهام.. وعلى الجميع أن يقلق مني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إن الفريق مختلف تمامًا عن الفريق الذي ظهر الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أنه لو كان الحظ يُباع لاشترى لنفسه نصيبًا.

ويتأهب ليفربول لمواجهة توتنهام يوم السبت في نهائي دوري الأبطال وذلك على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف كلوب: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، لدينا فرصة من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال."

وأكمل: "في مسيرتي افتقدت للحظ، لو أن الحظ يُباع لاشتريت، لكن لا يمكن القول أنني غير محظوظ أو أنني السبب، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة."

وواصل: "أنا إنسان عادي، أبذل قصارى الجهد من أجل الفوز، ما حدث في الماضي استفدت منه، ونحن جاهزون لمواجهة الغد."

Advertisements

وعن وجود أفضلية له على توتنهام بسبب أفضلية المركز في جدول الدوري: "التفوق سيكون للأفضل في الميدان."

وعن جاهزية روبرتو فيرمينو قال كلوب: "نعم إنه جاهز لخوض المباراة، لقد تدرب بشكل جيد وهو جاهز للمباراة."

وعن كونه يحظى بدعم ألماني كبير قال: "سأشعر بالإحباط لو علمت أن الشعب الألماني يُدعم توتنهام في هذه المباراة."

وعما تعلمه من نهائي العام الماضي:" أن مزدوجة خلفية من حدود منطقة ١٨ يمكن أن تُسجل هدف أيضا"

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية والتي جرت في كييف لحساب ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مواجهة شهدت أخطاء عديدة من حارس ليفربول."

وفيما يخص تعديلات مُحتملة على دوري الأبطال قال كلوب مازحًا: "لو جعلوا النهائي مكان نصف النهائي سأكون سعيدًا للغاية، لا أعلم ماذا يريد الناس تغييره في المسابقة، أحب هذه البطولة، الجميع لديه الحظوظ للفوز باللقب."