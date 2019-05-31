فرج عامر يوضح لمصراوي حقيقة تفويت مباراة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر فرج عامر، رئيس نادي سموحة ما يُثار من أحاديث عن تفويتهم مباراتهم المقبلة أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

سموحة ـ الذي ضمنّ البقاء في بطولة الدوري ـ يلتقي نظيره السكندري الاتحاد في العاشرة من مساء يوم الاثنين المقبل 3 يوليو ضمن منافسات الجولة الـ 34.

وأوضح فرج عامر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة ـ أن تدوينته بخصوص خوض البدلاء والناشئين لمباراة الاتحاد أُسيء تفسيرها، مشيرًا إلى أن الفريق يُعاني من إصابات لذلك يستعين المدير الفني للفريق حسام حسن بعناصر بديلة.

ودون عامر على جسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً:" بدلاء وناشئي سموحة يسيتعدون بحماس شديد للقاء الاتحاد السكندري تحت قيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيمً حسن".

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وأنوه رئيس نادي سموحة إلى أن اللاعبين البدلاء والناشئين هم من حققوا الفوز أمام حرس الحدود في مباراة حرس الحدود وهم من لعبوا باللقاءات الأربع الماضية.

وتابع:"الاتحاد السكندري نادي نحبه ولكن نحن نلعب للفوز وكذلك حسام وإبراهيم حسن لا يحبان الهزيمة ويعملوا بجد بالنادي والفريق يُعاني من الإصابات مثل سيد فريد، محمود حمدي زكي، أحمد فتوح وأبو جبل اللذان سيحصلان على راحة قبل معسكر المنتخب الاستعدادي لكأس الأمم الأفريقية".

وأتم فرج عامر حديثه بالتشديد على أن فريقي سموحة والاتحاد تاريخ كبير ولا يلعبان سوى للفوز.

وضمن سموحة البقاء في الدوري بوصوله للنقطة 38 بعد خوضه 33 جوبة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة لذا ينتظر هزيمة بتروجت صاحب المركز الـ 16 أول مراكر الهبوط أو الفوز أمام سموحة والهروب من حسابات الهبوط والبقاء حال هزيمته.