الرئيس عزله بين الشوطين وتولى القيادة.. الساعات الأخيرة لجروس فى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تدريب الزمالك حلم طالما راود رئيسه، وكشف عنه أكثر من مرة، سواء بتصريحات حول تشكيل الفريق مع معظم المدربين، أو مطالبته بطريقة لعب معينة وأسماء بعينها ولكن التصريحات لم تعد مجرد تطلعات مساء الخمبس الـ30 من مايو 2019.

فبعد خسارة الزمالك لمباراة السوبر المصري 2015 أمام الأهلي فى الإمارات وعلى طريقة السويسري كريستيان كونستانتين أعلن رئيس النادي الأبيض، عزمه على تدريب الفريق خلفاً لجوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق، اعتراضاً منه على خيارات المدرب الفنية بالقمة التي خسرها 3-2.

كريستيان كونستانتين، رئيس نادي سيون السويسري كان أول رئيس يدرب فريقه، وحدث ذلك تحديداً قبل 9 سنوات فأطاح كونستانتين بالمدير الفني لفريقه، ونصب نفسه مديراً فنياً، قبل أن يقيل نفسه بعد تأكده من فشل التجربة.

وحقق رئيس الزمالك في مساء الـ30 من مايو وتحديداً بين شوطي مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تطلعاته وقاد الشوط الثاني فنياً.

ووفقاً لمصدر لـ"الخليج 365" فإن مرتضى منصور اقتحم غرفة الملابس بين الشوطين وأجري التغيير الأول للفريق ودفع بالمهاجم المغربي خالد بوطيب.

وقال المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إن مرتضى طالب اللاعبين بنسيان تعليمات جروس؛ لأنه سيرحل عقب نهاية المباراة والقرار تم اتخاذه.

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وألمح رئيس الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يقام عبر قناة "المحور" إلى دوره فى الدفع بأيمن حفني: أيمن حفني لم يشارك سوي 60 دقيقة بسبب الحب والكره.

وشارك أيمن حفني فى المباراة بدلاً من يوسف إبراهيم أوباما بعد غيابه لفترة طويلة عن المباريات.

العلاقة بين رئيس نادي الزمالك وجروس كانت متوترة بسبب محاضرات رئيس النادي المتكررة فى حضور السويسري وعدم اقتناع الأول بما يقدمه المدير الفني على صعيد الأداء.

وحاول أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى الزمالك احتواء هذه الأزمة فى أكثر من مناسبة إلى أن حصل فى النهاية على موافقة جروس على البقاء لمدة شهرين وحتى انتهاء بطولة الدوري إلا أن مباراة الإنتاج أجهزت على المفاوضات.

وهاجم رئيس الزمالك جروس عقب تسجيل المغربي بوطيب لهدف تقدم الأبيض قائلاً "أنت فاشل".

ورفض رئيس الزمالك بعد انتهاء مباراة الإنتاج بالتعادل دخول جروس لغرفة خلع الملابس ومنعه من الصعود لحافلة الفريق وطالبه بالخروج من الملعب على المطار.