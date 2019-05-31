موقف بواتينغ من البقاء في بايرن ميونخ

يرغب المدافع جيروم بواتينغ في البقاء مع فريقه بايرن ميونخ، رغم نصيحة رئيس النادي البافاري أولي هونيس له بالرحيل. تقلصت مشاركة بواتينغ مع بايرن تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، خاصة بعدما عزز الفريق دفاعه بالتعاقد مع الثنائي بنيامين بافارد، ولوكاس هيرنانديز. وسبق لوف مدرب المنتخب الألماني أن أبلغ بواتينغ (30 عاماً)، الفائز مع منتخب “الماكينات” بكأس العالم 2014، بانتهاء مسيرته الدولية. ولكن بواتينغ قال في مقابلة مع مجلة كيكر اليوم الجمعة: “يمكنني أن أتخيل بوضوح بقاءي مع بايرن، حيث أن عقدي مع الفريق يمتد لعامين مقبلين”. وأضاف: “بالتأكيد لن أهرب، الأوضاع تتغير سريعاً”.

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