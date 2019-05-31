لاعب الإسماعيلي: سعيد بالانضمام للمنتخب

كشف أحمد أيمن ظهير الإسماعيلى عن سعادته بالانضمام للمنتخب الأوليمبى، مشيرا إلى أن ضمه كان بمثابة المفاجآة.

و حرص أيمن على توجيه الشكر للجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة

شوقى غريب على ثقتهم فى قدراته، مشيرا إلي أنه جهاز للمشاركة في اي مركز مع المنتخب الأوليمبى.

وقال لاعب الدراويش: "أعد الجهاز الفني للمنتخب بأنى سأبذل قصارى جهدى لتحقيق الإضافة الفنية للفريق".

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قد اختار ثلاثي الإسماعيلي أحمد أيمن و عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق لمعسكر شباب الفراعنة الذى يتخلله عدة وديات.