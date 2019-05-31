لاعب الإسماعيلي: سعيد بالانضمام للمنتخب

كشف أحمد أيمن ظهير الإسماعيلى عن سعادته بالانضمام للمنتخب الأوليمبى، مشيرا إلى أن ضمه كان بمثابة المفاجآة.
و حرص أيمن على توجيه الشكر للجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادةشوقى غريب على ثقتهم فى قدراته، مشيرا إلي أنه جهاز للمشاركة في اي مركز مع المنتخب الأوليمبى.
وقال لاعب الدراويش: "أعد الجهاز الفني للمنتخب بأنى سأبذل قصارى جهدى لتحقيق الإضافة الفنية للفريق".
وكان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قد اختار ثلاثي الإسماعيلي أحمد أيمن و عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق لمعسكر شباب الفراعنة الذى يتخلله عدة وديات.
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