اتحاد كرة السلة يوافق على إقامة دوري 3x3 لمرحلتي تحت 23 و18 عام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة الموافقة على إقامة دورى 3*3 لمرحلتى تحت 18 سنة ، وتحت 23 سنة رجال وسيدات وذلك اعتبارا من الموسم الرياضى 2019/2020 .

علما بأن لكل ناد الحق فى تسجيل أى عدد من الفرق بحد أدنى فريق واحد وعدد كل فريق (6) لاعبين .

مرحلة الرجال

1) النادى الذى يسجل 3 فرق فأكثر فى مرحلة تحت 18 سنة سيتم إضافة عدد 4 لاعبين على قائمة 5*5

تحت 18 سنة لتصبح 24 لاعبا .2) النادى الذى يسجل 3 فرق فأكثر فى مرحلة تحت 23 سنة سيتم إضافة عدد 4 لاعبين على قائمة 20 سنة 5*5 لتصبح 24 لاعبا .مرحلة السيدات1) فى حالة تسجيل النادى لعدد 2 فريق أو أكثر فى مرحلة 18 سنة سيتم إضافة عدد (2) لاعبة على قائمة 5*5 تحت18 سنة لتصبح 22 لاعبة .2) فى حالة تسجيل النادى لعدد 2 فريق أو أكثر تحت 23 سنة سيتم إضافة عدد (2) لاعبة أيضا على قائمة 5*5 تحت18 سنة لتصبح 24 لاعبة . يجوز للنادى تسجيل اللاعبين واللاعبات من فرق 5*5 داخل النادى أو خارجه من اللاعبين غير المسجلين فى أندية أخرى . سيتم إضافة نقاط دورى 3*3 لنقاط الدرع العام للرجال والسيدات الموسم الرياضى 2019/2020 . سيتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لادراج دورى 3*3 ضمن الحافز الرياضى . سيقام دورى 3*3 خلال شهر سبتمبر 2019 .