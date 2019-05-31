اتحاد كرة السلة يوافق على إقامة دوري 3x3 لمرحلتي تحت 23 و18 عام

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة الموافقة على إقامة دورى 3*3 لمرحلتى تحت 18 سنة ، وتحت 23 سنة رجال وسيدات وذلك اعتبارا من الموسم الرياضى 2019/2020 .
علما بأن لكل ناد الحق فى تسجيل أى عدد من الفرق بحد أدنى فريق واحد وعدد كل فريق (6) لاعبين .
مرحلة الرجال
1) النادى الذى يسجل 3 فرق فأكثر فى مرحلة تحت 18 سنة سيتم إضافة عدد 4 لاعبين على قائمة 5*5
2) النادى الذى يسجل 3 فرق فأكثر فى مرحلة تحت 23 سنة سيتم إضافة عدد 4 لاعبين على قائمة 20 سنة 5*5 لتصبح 24 لاعبا .
مرحلة السيدات
1) فى حالة تسجيل النادى لعدد 2 فريق أو أكثر فى مرحلة 18 سنة سيتم إضافة عدد (2) لاعبة على قائمة 5*5 تحت
2) فى حالة تسجيل النادى لعدد 2 فريق أو أكثر تحت 23 سنة سيتم إضافة عدد (2) لاعبة أيضا على قائمة 5*5 تحت
يجوز للنادى تسجيل اللاعبين واللاعبات من فرق 5*5 داخل النادى أو خارجه من اللاعبين غير المسجلين فى أندية أخرى .
سيتم إضافة نقاط دورى 3*3 لنقاط الدرع العام للرجال والسيدات الموسم الرياضى 2019/2020 .
سيتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لادراج دورى 3*3 ضمن الحافز الرياضى .
سيقام دورى 3*3 خلال شهر سبتمبر 2019 .
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