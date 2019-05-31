منتخب الطائرة يسافر إلى كينيا استعدادا للتصفيات المؤهلة للألعاب الإفريقية.. غدًا

تسافر مساء غد السبت بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة (رجال) إلى كينيا، للمشاركة في تصفيات المنطقة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في المغرب مطلع العام المقبل.
وكان منتخبنا قد دخل معسكرا مفتوحا بداية من شهر مايو الجاري تحت قيادة الجهاز الفني الجديد
واللاعبون هم:
أحمد محمد عبدالعال وأحمد محمد درونكة وعبدالرحمن حسين ومحمد رضا وهشام يسري ورشات محمد شبل ومحمد عادل سلامة وأحمد يوسف عفيفي وحسام يوسف ومحمد علي علي المهدي ومحمد نجيب وأحمد محمد القطب ومحمد عبدالمحسن وأحمد فتحي وأحمد سعيد شفيق ومصطفى عبدالرحمن "دبشة" وأحمد صابر "فطوطة" وعبدالرحمن سعيد وأحمد ضياء وأحمد عبدالله وعبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وإسلام عبدالسميع.
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