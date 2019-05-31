صور.. ظهور هازارد في إسبانيا واقتراب انتقاله لريال مدريد

التقطت عدسات صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية صورا، لإيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي أثناء تواجده في مدينة مارايبلا الإسبانية التي تقترب من عاصمة إسبانيا مدريد، ما يشير إلى اقتراب انتقاله للنادي الملكي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميرور" صورا لهازارد وهو في مدينة مارايبلا، وهو يلتقط صورا مع بعض

المشجعين، وظهور صورة له يحمل قميص " ريال مدريد " ما يؤكد اقتراب انتقاله للميرينجي بشكل كبير خلال الأيام القادمة.

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وكان هازارد تحدث لوسائل الإعلام، عقب التتويج بلقب نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال، قائلا "حان الوقت لتحدٍ جديد، أعتقد أن

وقت الوداع قد حل".

وأضاف "اتخذت قراري قبل أسبوعين وأبلغت إدارة تشيلسي بذلك، أنتظر فقط أن يقرر الناديان ماذا سيحدث، لا يمكنك أن تتأكد من شيء في كرة القدم إلا قبل حدوثه".

وكانت كشفت التقارير أن تشيلسي بات مستعدا لبيع هازارد للنادي الملكي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، أن اللاعب البلجيكي سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.