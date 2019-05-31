نجم ليفربول السابق: أرشح الريدز للتتويج بدوري الأبطال.. هم جائعين للقب

رشح تشابي ألونسو نجم ليفربول وريال مدريد السابق، فريقه الريدز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على حساب توتنهام.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، غدًا السبت، على ملعب "ميتروبوليتانو" في نهائي دوري الأبطال.

وقال تشابي في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أعتقد أن ليفربول هزيمته في العام الماضي أمام ريال مدريد في النهائي،

ستمنحه المزيد من الرغبة من أجل الفوز".

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وأضاف: "هناك دافع لهذا الموسم، قد يكون أفضل ولديهم أكثر خبرة، نأمل الأن أن ينقلوا تلك الطاقة الكبيرة إلى انجاز كبير آخر ورفع الكأس هذه المرة".

وتابع نجم الريدز السابق: "نتطلع إلى المباراة، منذ أن

هزم ليفربول برشلونة في مباراة الإياب، كل واحد متحمس للغاية، الكل يريد الذهاب إلى النهائي".

وأضاف: "في رأيي أن ما حققوه في هذا العامين أمر جيد، بالوصول إلى النهائي في عامين متتاليين، أمر لا يصدق، أنا معجب بما يقوم به ليفربول وأداءهم جدًا ، هزيمة العام الماضي أمام ريال مدريد، جعلت الأمور الأن مختلفة عن العام الماضي، سيكونوا جائعين أكثر من أجل اللقب، وسيكون أمر تحفيزي لهم".