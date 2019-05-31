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مانشستر سيتي يرفض عرض بايرن ميونخ لضم نجمه

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رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً كبيراً من بايرن ميونخ للتعاقد مع ليروي ساني مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وذكرت صحيفة "الجارديا" البريطانية اليوم الجمعة، أن بايرن ميونخ قدم عرضاً بقيمة 80 مليون

يورو للتوقيع مع ساني، لكن مانشستر سيتي رفض العرض.

وأصبح مصير ساني مع مانشستر سيتي غير معلوم، حيث غاب المهاجم الشاب عن العديد من المباريات الكبيرة

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في الموسم المنقضي بعد قرار بيب جوارديولا مدرب الفريق عدم الاعتماد عليه، ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل.

 

 

وعلى الجانب الآخر يسعى بايرن ميونخ لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري ، وتعزيز خط الهجوم للمنافسة على لقب في النسخة المقبلة.

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