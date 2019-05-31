رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً كبيراً من بايرن ميونخ للتعاقد مع ليروي ساني مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "الجارديا" البريطانية اليوم الجمعة، أن بايرن ميونخ قدم عرضاً بقيمة 80 مليونيورو للتوقيع مع ساني، لكن مانشستر سيتي رفض العرض.
وأصبح مصير ساني مع مانشستر سيتي غير معلوم، حيث غاب المهاجم الشاب عن العديد من المباريات الكبيرة
وعلى الجانب الآخر يسعى بايرن ميونخ لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري ، وتعزيز خط الهجوم للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يرفض عرض بايرن ميونخ لضم نجمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.