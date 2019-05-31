بالصور.. نجوم الرياضة والفن في حفل سحور لشركة بريد عالمية

حرص العديد من نجوم الرياضة والمجتمع على تلبية دعوة إحدى شركات البريد العالمية لحفل السحور الذي نظمته في الساعات الماضية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. ورحب نور سليمان المدير التنفيذي للشركة عن الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأحمد الفنجري المدير العام للشركة بجميع الضيوف الذين لبوا الدعوة. الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأحمد الفنجري المدير العام للشركة بجميع الضيوف الذين لبوا الدعوة. وتواجد من نجوم الرياضة حسام البدري رئيس نادي بيراميدز وطاهر Advertisements أبر زيد وزير الرياضة الأسبق وجوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، ومن نجوم الفن الفنانة روجينا، والفنانة رانيا يوسف ، بجانب عدد كبير من عملاء الشركة. وكان محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي قد قام بالترويج مؤخرا لشركة البريد العالمية.

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