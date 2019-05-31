اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot live

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يحتضن ملعب "رادس"، فى الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، المباراة المرتقبة التى تجمع بين الترجي التونسي والوداد البيضاوى المغربى فى "إياب" نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الجمعة الماضى بمدينة "الرباط" المغربية انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

ويخشى الترجي التونسى تكرار سيناريو نهائى نسخة 2012، عندما فشل فى الاستفادة من تعادله خارج ملعبه 1 / 1 أمام الأهلي فى لقاء الذهاب، ليتلقى خسارة مؤلمة 1 / 2 على ملعبه ويصدم جماهيره التى ملأت مدرجات ملعب "رادس" فى ذلك الوقت.

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ويكفى الترجى التعادل السلبي فى مباراة الإياب على ملعب "رادس" لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه والثانية على التوالى، بينما يحتاج الوداد البيضاوى للفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1/1 لاعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق وأن توج باللقب عامي 1992 و2017.

ويفتقد الترجي في مباراة اليوم لجهود الثلاثي شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي، والحارس معز بن شريفية، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بينما يعاني الوداد من غياب نجمه إبراهيم النقاش بسبب حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب، بالإضافة إلى أشرف داري لتراكم البطاقات.