رياضة | منتخب السويس يعلن بداية تعاقداته بـ5 لاعبين استعدادا لدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يعلن بداية تعاقداته بـ5 لاعبين استعدادا لدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي منتخب السويس مع خمس لاعبين دفعة واحدة لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الجديد

واللاعبين هم "ماهر العشري" مهاجم فريق المنصورة و "محمد عاطف" حارس مرمى فريق الحمام و "اسامة مرعي" صانع العاب فريق طنطا و"عبد الله شلبي" مدافع جمهورية شبين و"نادر السيد" لاعب فريق شبان بداوي

وكان مسؤولو منتخب السويس قد تعاقدوا مع ميمي عبد الرازق لتولي تدريب الفريق