رياضة | دي ليخت يصدم برشلونة ويتخذ قراره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يصدم برشلونة ويتخذ قراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام سيتخذ قراره بشأن مستقبله في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى بعد أن كان اللاعب الهولندي الشاب مشغولاً بالدروس الاسبانية لمدة عام، الآن دخل اللاعب الشك وخاصة بعد مُباراة توتنهام وأيضاً لوجود جيرارد بيكيه في برشلونة بأنه لن يلعب كثيراً.

وأوضحت الصحيفة أن دي ليخت يعتقد بأن الدوري الانجليزي أفضل لتكوين مُدافع جيد وسيأخذ فرصته كاملةَ للعب على عكس ما قد يحدث له مع برشلونة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى رغبة برشلونة في ضم اللاعب دي ليخت بالإضافة إلى أن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جادة مع الهولندي من أجل ضمه.