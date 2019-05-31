رياضة | نجم أياكس يودع الجماهير قبل الانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس يودع الجماهير قبل الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي سينضم لصفوف برشلونة الموسم المقبل، مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه على إنستغرام لتوديع ناديه أياكس آمستردام موجها الشكر للنادي وللمشجعين.

وكتب دي يونغ (22 عاماً) عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "إنني فخور للغاية بأنني تمكنت من اللعب في هذا النادي المدهش. شكراً لأياكس".

وجمع الفيديو مجموعة من أهم اللحظات في مسيرة دي يونغ، مثل تلك التي وقع خلالها أول عقد له في أغسطس (آب) 2015.

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وحين خاض أول مباراة له على ملعب يوهان كرويف آرينا، ومقتطفات من مباراة أياكس أمام ريال مدريد في دور الـ16 من "التشامبيونز ليغ"، واحتفالات الفريق الهولندي بالثنائية المحلية التي حققها هذا الموسم.

وقال اللاعب الهولندي: "استمتعت هنا بفكر الجماهير تجاه كرة القدم وكيف ينبغي أن يكون اللعب. مستوى العاملين واللاعبين الذين أتاحوا لي اللعب والعمل كان مدهشاً".

وكان اللاعب تلقى شكر مشجعي الفريق الهولندي حين توج أياكس بالدوري وبالكأس، حيث ردد عشرات الآلاف من الجماهير في صوت واحد عبارة "شكراً فرانكي" لتوديع اللاعب الشاب الذي سينضم لصفوف "البرسا" أول يوليو(تموز) المقبل.