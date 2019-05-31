رياضة | مدربون × كان 2019 (11) .. جمال بلماضي الذي أذهل القطريين يحلم بإعادة الأمجاد الإفريقية لـ "محاربي الصحراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (11) .. جمال بلماضي الذي أذهل القطريين يحلم بإعادة الأمجاد الإفريقية لـ "محاربي الصحراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة الحادية عشر من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب الجزائري "جمال بلماضي" المدير الفني لمنتخب الجزائر، والذي يحلم بالتتويج بكأس أمم إفريقيا رفقة "محاربي الصحراء".

- مسيرته الكروية:

جمال بلماضي من مواليد 27 مارس لعام 1976 في مدينة "شامبيني سور مان" بفرنسا، ويبلغ عمره 43 عامًا، لاعب كرة قدم جزائري كان يلعب في وسط الملعب أو جناح أيمن، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق الناشئين في باريس سان جيرمان الفرنسي عام 1992، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول واستمر معه حتي 1996، وحصل معه علي كأس الأبطال 1995، وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1996.

بعد رحيله عن باريس سان جيرمان تنقل بين عدة أندية فرنسية، مارتيجويس وكان ومارسيليا في الفترة من 1996 وحتي 1999 قبل أن يتجه إلي اسبانيا ولعب ضمن صفوف سيلتا فيجو علي سبيل الإعارة، ثم عاد لفريق مارسيليا ولعب معه 3 سنوات، بعدها انتقل لصفوف فريق مانشستر سيتي الانجليزي 2003 ولكن لم يستمر معه طويلًا، حيث انتقل للدوري القطري ولعب لفريقي الغرافة والخريطيات.

كما لعب "بلماضي" ضمن صفوف فريق الوحدة الإماراتي، قبل أن يعود للدوري الانجليزي مجددًا عام 2005 وانضم لصفوف فريق ساوثهامبتون واستمر معه حتي 2007، ثم انضم لصفوف فريق فالنسيان الفرنسي واستمر معه حتي اعتزاله في 2009.

شارك "بلماضي" في 20 مباراة دولية مع منتخب الجزائر وسجل 5 أهداف، كما شارك في بطولة أمم إفريقيا 2004 لكن منتخب بلاده ودع البطولة من الدور ربع النهائي.

- مسيرته التدريبية:

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه للتدريب وتولي القيادة الفنية لفريق لخويا (الدحيل حاليًا) عام 2010، ونجح في التتويج معه بلقب دوري نجوم قطر موسمي 2010/2011، 2011/2012، كما حصل على "وصافة" بطولة كأس الشيخ جاسم 2010 بعد الخسارة في النهائي أمام العربي، واستقال من تدريب الفريق في 8 أكتوبر 2012 بعد بداية سيئة لموسم 2012/2013.

في ديسمبر 2013 تولي "بلماضي" قيادة المنتخب الرديف لقطر وقاده للتتويج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا 2014 بدون هزيمة بعد الفوز على الأردن في المباراة النهائية 2 / 0.

تولي "بلماضي" تدريب منتخب قطر الأول في مارس 2014، وقاد العنابي للتتويج بكأس الخليج "خليجي 22" عام 2014 بعدما تغلب في النهائي على السعودية البلد المستضيف للبطولة 2 / 1، لكنه حقق نتائج مخيبة في بطولة أمم آسيا 2015 وودع البطولة من دور المجموعات بعد 3 هزائم متتالية أمام الإمارات والسعودية والبحرين، وتمت إقالته في 30 إبريل من نفس العام.

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عاد "بلماضي" لقيادة فريق الدحيل عام 2015 واستمر معه 3 سنوات ونحح في التتويج بلقب دوري نجوم قطر 2016/2017، 2017/2018، وفاز بكأس أمير قطر 2016، 2018، وكأس قطر 2018.

وانتقل جمال بلماضي لقيادة منتخب الجزائر في 2 أغسطس 2018 وساهم في تأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم إفريقيا 2019.

- أرقامه مع الجزائر:

قاد "بلماضي" منتخب الجزائر في 7 مباريات فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت 4 أهداف، تصدر ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا بـ 11 نقطة، ويلعب محاربي الصحراء ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات البطولة التي تستضيفها مصر مع منتخبات (السنغال – كينيا – تنزانيا).

- إنجازاته كـ"مدرب":

دوري نجوم قطر مع الدحيل مواسم (2010/2011، 2011/2012، 2016/2017، 2017/2018)

كأس الشيخ جاسم (السوبر القطري) مع الدحيل 2010

كأس أمير قطر مع الدحيل 2016، 2018

كأس قطر مع الدحيل 2018

كأس اتحاد غرب آسيا مع منتخب رديف قطر عام 2014

كأس الخليج "خليجي 22" مع منتخب قطر الأول 2014