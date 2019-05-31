رياضة | تشيلسي يُجهز عرضاً مغرياَ لضم كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يُجهز عرضاً مغرياَ لضم كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، عن تحضير نادي تشيلسي لعرض مادي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، أن مسؤولي نادي تشيلسي مستعدين لدفع مبلغ 158 مليون يورو من أجل كوتينيو في فترة الصيف.