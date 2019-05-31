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رياضة | تطور جديد في صفقة هازارد وريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد في صفقة هازارد وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن صفقة انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط فريق الإنجليزي إلى الريال ستتأخر من جديد.

 

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن صفقة تعاقد مع هازارد سوف تستغرق وقتاً أطول من المتوقع لأن تشيلسي كان صعباً في قرار فتح باب الرحيل أمام اللاعب خاصة بعد رفضه عرضه الأول.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن البلوز سيقوم بتعطيل الصفقة على الرغم من إصرار اللاعب والريال على إنهاء الامور وذلك سيكون هناك تأخر لعدة أيام لحين إعلان الصفقة.

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ويعد هازارد من أبرز الصفقات التي طلبها الفرنسي زيدان لتدعيم ريال مدريد في الموسم المقبل.

  

واختتمت الصحيفة أن ريال مدريد يستهدف تسريع عملية الصفقة بقدر الإمكان لإغلاق الأمور لبدء التفكير بعد ذلك في قائمة الراحلين عن الريال.

 

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