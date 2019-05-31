رياضة | تعرف على تفاصيل جلسة خالد جلال مع رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل جلسة خالد جلال مع رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التعاقد مع خالد جلال لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل السويسري كريستيان جروس بسبب انتهاء مدة تعاقده.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن جلال عقد جلسة سريعة مع رئيس النادي بعد عصر اليوم للاتفاق على بنود التعاقد الجديد والجهاز المعاون قبل بدء المهمة بشكل رسمي.

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