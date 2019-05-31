رياضة | الرجاء المطروحي يتعاقد مع مدافع الشمس بالميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المطروحي يتعاقد مع مدافع الشمس بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق تدعيم صفوفة إستعدادا للموسم الجديد بتعاقده مع محمود ابراهيم "باستن" مدافع نادي الشمس لمدة 3 سنوات في رابع صفقات الفريق هذا الموسم.

حضر التوقيع حسن سبيتة المدير التنفيذي للنادي المطروحي وأحمد سلطان وكيل اللاعب. وسبق للرجاء بالتعاقد مع ثلاث صفقات قبل ضم باستن حيث نجح في ضم محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي وحسام فتحي لاعب وسط جمهورية شبين. ويسعي الجهاز الفني للرجاء بقيادة هاني العقبي لانهاء الصفقات قبل بداية فترة الإعداد المقرر لها في الخامس عشر من شهر يونيو القادم.

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