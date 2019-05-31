انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يلحق هنري بتشافي ويصبح مدرباً في دوري قطر؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 04:49 مساءً - يدرس أحد أندية الدوري القطري لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الفرنسي تييري هنري، بداية من صيف هذا العام، في تجربة ستكون الثانية من نوعها لـ "الغزال الأسمر" في عالم التدريب.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية، مساء الخميس، أن المدرب السابق لفريق الإمارة الفرنسية موناكو يتواجد على طاولة أحد أندية "دوري نجوم QNB"، من أجل الاستعانة به في منصب المدير الفني.

Advertisements

وخاض هنري، الذي دافع سابقاً عن ألوان يوفنتوس الإيطالي وآرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، تجربته التدريبية الأولى مع موناكو في الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأواخر يناير 2019، في مهمة لم يُكتب لها النجاح؛ بسبب سوء النتائج التي تحققت في تلك الفترة.

كما عمل نجم الكرة الفرنسية الأسبق مساعداً للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيو، وساهم الثنائي في حصول منتخب بلجيكا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مونديال روسيا 2018.

يُشار إلى أن إدارة السد القطري أسندت قبل أيام قليلة مهمة تدريب "الزعيم" إلى النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً، بنهاية هذا الموسم.