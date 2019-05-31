انت الان تتابع تفاصيل خبر تشيلسي يخطط لضم كوتينيو إلى صفوفه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 04:49 مساءً - كشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية عن توجه نادي تشيلسي لحسم التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن تشيلسي مستعد لتقديم عرض بقيمة 158 مليون يورو لضم كوتينيو.

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وقالت: "تشيلسي يسعى لاستغلال قيمة بيع إيدين هازارد في الاستثمار لضم كوتينيو، والذي تألق في ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة، لكن سينتظر النادي موقفه من الحظر على التعاقدات الذي فرضه عليه الاتحاد الدولي لمدة عامين، حيث متوقع أن يعرف موقفه في الأيام الأولى من شهر يوليو.".

وسيستفيد برشلونة، حال تخلى عن كوتينيو لتشيلسي مقابل 158 مليون يورو، وذلك لأن البارسا دفع 135 مليون يورو من أجل البرازيلي حتى الآن، حيث كان التعاقد معه من ليفربول مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات، لم يدفع منها البارسا سوى 15 مليون يورو، وفق الصحيفة.