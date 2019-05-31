انت الان تتابع حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
كريستيان جروس
انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي الطريقة التي أنهى بها نادي الزمالك تعاقده مع السويسري كريسيتان جروس، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
وكتب المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: كنت قررت الامتناع عن التعليق علي الفوضي الكروية لانها أصبحت مرضا لاعلاج له لكن ماحدث مع جروس غير معقول فمهما كان هو مدرب كبير اشتغل في نادي كبير و إنهاء التعاقد بتلك الصورة إهانة أصابت الزمالك الكبير قبل ان تصيب جروس
وكتب المستكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة:— Hassan Mestikawi (@hmestikawi)
كنت قررت الامتناع عن التعليق علي الفوضي الكروية لانها أصبحت مرضا لاعلاج له لكن ماحدث مع جروس غير معقول فمهما كان هو مدرب كبير اشتغل في نادي كبير و إنهاء التعاقد بتلك الصورة إهانة أصابت الزمالك الكبير قبل ان تصيب جروس ؟— Hassan Mestikawi (@hmestikawi) May 31, 2019
وعقب المباراة، طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
وهاجم رئيس نادي الزمالك المدرب السويسري عقب اللقاء، مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، كما أعلن تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي.
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