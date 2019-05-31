كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

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جروس خاض مع الزمالك في جميع البطولات 53 مباراة، فاز في 31 منها وتعادل في 15، وخسر 7 مباريات، وسجل 88 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 39 هدفًا، وتوج مع القلعة البيضاء بلقبين

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.

رئيس الزمالك أعلن من قبل عقب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، انتهاء قصة جروس مع القلعة البيضاء، خاصة أنه لا توجد نية لدى إدارة الزمالك لتجديد التعاقد مع السويسري، وقام رئيس الزمالك بإبلاغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بتوجيه الشكر لجروس وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي اليوم الجمعة، رافضًا

رئيس الزمالك أعلن من قبل عقب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، انتهاء قصة جروس مع القلعة البيضاء، خاصة أنه لا توجد نية لدى إدارة الزمالك لتجديد التعاقد مع السويسري، وقام رئيس الزمالك بإبلاغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بتوجيه الشكر لجروس وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي اليوم الجمعة، رافضًا أي محاولات لتجديد تعاقده مع الأبيض. في يوليو 2018 أعلن نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس سيكون مديرا فنيا للفريق خلفا لخالد جلال الذي قاد أبناء ميت عقبة لتحقيق نتائج رائعة وأعاد للفريق الأبيض هيبته في الموسم الماضي، ليحصد بطولة كأس مصر ويصالح جماهير ميت عقبة بعد الخروج من دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية، وخسارة لقب الدوري لصالح الأهلي. جروس في الدوري

المدرب السويسري صاحب الـ64 عامًا، قاد الزمالك في 30 مباراة في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، فاز في 20 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 3، وسجل الفريق 59 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا، ليجمع الفريق 67 نقطة، يحتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، وخلف الأهلي متصدر الجدول برصيد 74 نقطة. جروس في الدوريالمدرب السويسري صاحب الـ64 عامًا، قاد الزمالك في 30 مباراة في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، فاز في 20 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 3، وسجل الفريق 59 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا، ليجمع الفريق 67 نقطة، يحتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، وخلف الأهلي متصدر الجدول برصيد 74 نقطة. جروس خسر ثلاث مواجهات فقط في الدوري الممتاز، الأولى كانت أمام النجوم (1-0) في الجولة الرابعة، والثانية كانت أمام المصري البورسعيدي (2-1) في الجولة الثامنة والعشرين، والثالثة كانت أمام بيراميدز (1-0) في الجولة السادسة والعشرين. Advertisements تعادلات كريستيان جروس السبعة، كانت أمام "بتروجت (0-0)، سموحة (1-1)، بيراميدز (3-3)، طلائع الجيش (2-2)، المقاولون العرب (2-2)، الأهلي (0-0)، وأخيرًا الإنتاج الحربي (1-1)". جروس في الكونفيدرالية

المدرب السويسري قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض. جروس في الكونفيدراليةالمدرب السويسري قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض. جروس أعاد الزمالك للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، على حساب الوداد المغربي عام 2003، كما دخل السويسري تاريخ القلعة البيضاء بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية، إذ أصبح جروس خامس مدرب أجنبي يقود أبناء ميت عقبة للتتويج بالألقاب الإفريقية، بعد الإنجليزي باركر، والألماني ديتيلم فيرنر، ومواطنه أوتوفيستر، والبرازيلي كابرال. المدرب السويسري خاض في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 16 مباراة، فاز في 7 مباريات، وخسر 3 (أمام كوتون تشاد التشادي، جور ماهيا الكيني، نهضة بركان المغربي)، وتعادل في 6، وسجل الفريق 22 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف. جروس في كأس زايد للأندية الأبطال

خاض جروس مع أبناء ميت عقبة غمار البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال)، وشارك أبناء ميت عقبة خلالها في دور الـ32، ولعب الزمالك 4 مواجهات، فاز في مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة، وسجل هدفين واستقبلت شباكه مثلهما، وودع البطولة من دور الـ16 على يد الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.جروس في الكأس

المدرب السويسري خاض مع أبناء ميت عقبة لقاءين في بطولة كأس مصر، الأول في دور الـ32 أمام مركز شباب منية سمنود، وفاز الزمالك بهدف نظيف أحرزه إبراهيم حسن، وفي دور الـ16 تغلب الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما محمود علاء ومحمود عبد العزيز، ومن المنتظر أن يواجه أبناء ميت عقبة مصر للمقاصة في الدور ربع النهائي.جروس في كأس السوبر السعودي المصري

في السادس من أكتوبر الماضي، اقتنص الزمالك بقيادة جروس بطولة السوبر المصري السعودي بعد فوزه على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وسجل التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو هدفي الزمالك في الدقيقتين 39 و45+2، بينما سجل "البديل" السوري عمر خربين هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 57، ليعادل أبناء القلعة البيضاء رقم اتحاد جدة بحصوله على لقب البطولة للمرة الثانية، تاركًا الهلال بلقب وحيد. جروس في كأس زايد للأندية الأبطالخاض جروس مع أبناء ميت عقبة غمار البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال)، وشارك أبناء ميت عقبة خلالها في دور الـ32، ولعب الزمالك 4 مواجهات، فاز في مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة، وسجل هدفين واستقبلت شباكه مثلهما، وودع البطولة من دور الـ16 على يد الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.جروس في الكأسالمدرب السويسري خاض مع أبناء ميت عقبة لقاءين في بطولة كأس مصر، الأول في دور الـ32 أمام مركز شباب منية سمنود، وفاز الزمالك بهدف نظيف أحرزه إبراهيم حسن، وفي دور الـ16 تغلب الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما محمود علاء ومحمود عبد العزيز، ومن المنتظر أن يواجه أبناء ميت عقبة مصر للمقاصة في الدور ربع النهائي.جروس في كأس السوبر السعودي المصريفي السادس من أكتوبر الماضي، اقتنص الزمالك بقيادة جروس بطولة السوبر المصري السعودي بعد فوزه على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وسجل التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو هدفي الزمالك في الدقيقتين 39 و45+2، بينما سجل "البديل" السوري عمر خربين هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 57، ليعادل أبناء القلعة البيضاء رقم اتحاد جدة بحصوله على لقب البطولة للمرة الثانية، تاركًا الهلال بلقب وحيد. وتشير الأرقام إلى أن جروس خاض مع الزمالك في جميع البطولات 53 مباراة، فاز في 31 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، وخسر 7 مباريات، وسجل 88 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 39 هدفًا، وتوج مع القلعة البيضاء بلقبي الكونفيدرالية وكأس السوبر السعودي المصري. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، وأن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مشيرا إلى أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني. رئيس القلعة البيضاء أصر على تولي خالد جلال المسؤولية الفنية، بدءًا من مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام حرس الحدود، يوم 3 يونيو، في استاد المكس في الإسكندرية، علمًا بأن جلال سبق أن تولى المسؤولية الفنية مع الزمالك، ونجح في أن يحصد لقب كأس مصر الماضي، ويفوز على الأهلي في ختام منافسات الدوري بالموسم الماضي.



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