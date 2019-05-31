الامارات | نادي الفجيرة يعرب عن استيائه لتشويه صورته والتشكيك بنزاهته

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصدر نادي الفجيرة الرياضي الثقافي بيانا في حسابه الرسمي في تويتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: يعرب نادي الفجيرة عن استيائه مما نشر على الحساب الرسمي لاحد اندية الدولة، وماتضمن من خوض في سمعة النادي وتشويه صورته وتوجيه اتهامات لاحد اللاعبين والتشكيك في نزاهة نادي الفجيرة بناءا على ماتم تداوله من تقنيات رقمية مفبركة واستنتاجات وظنون وتشكيك بالذمم والتربص المسبق، بإطلاق تصريحات مسؤوليه وتشكيكهم بنزاهة المباراة قبل ان تبدأ، وعليه فقد قررت ادارة النادي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ضد كل من اساء بالقول او القذف او التجريح او التشكيك في نزاهة نادي الفجيرة ولاعبيه عن طريق التصريح او النشر او اعادة النشر، او بأي وسيلة كانت، طبقا لأنظمة ولوائح اتحاد كرة القدم والقوانين المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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