شكرا لقرائتكم مركز شباب محمد صلاح يرفض الاحتفال بنهائى أبطال أوروبا.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف عبدالعزيز البمبي رئيس مجلس ادارة مركز شباب محمد صلاح علي أن مجلس إدارة المركز اتخذ قرارا جماعيا بعدم تنظيم اي احتفالات اثناء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الانجليزي وتوتنهام والمقرر لها العاشرة من مساء غدا السبت.
وأكد البمبى "خال" النجم المصري محمد صلاح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن السبب في إلغاء الاحتفالية يرجع لعملية الإحلال والتجديد التي يمر بها مركز شباب محمد صلاح والتي أدت لإنقطاع التيار الكهربائي عن المركز بالإضافة لعدم وجود اي مرافق أساسية داخل المبني الاداري للمركز بسبب عملية الإحلال والتجديد.
وناشد البمبى وزارة الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من عملية تطوير مركز شباب محمد صلاح خاصة وأن الجميع داخل القرية بات يحلم برؤية مركز شباب محمد صلاح بشكل يليق بما قدمه اللاعب من انجازات لكرة المصرية والافريقية.
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